Русская православная церковь (РПЦ) получила здание "Союзмультфильма" в Москве. Соответствующее решение приняло Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, сообщает РИА "Новости".

Речь идет о здании перестроенного Никольского храма на Долгоруковской улице. "Союзмультфильм" находился в этом здании с 1946 года. В сентябре студия переехала в другое помещение. Храм, как ожидается, передадут в ведение РПЦ до конца 2017 года.