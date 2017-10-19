Власти России устранились от защиты Виктора Агеева в украинском суде

Россия не может выделить средства для найма собственного защитника россиянину Виктору Агееву, которого будут судить на Украине. Об этом матери военнослужащего сообщили в генконсульстве России в Харькове, передает "Новая газета". На процессе в Новоайдарске Агеева будет защищать бесплатный украинский адвокат по назначению.

Два дня назад Служба безопасности Украины направила в суд материалы дела Агеева, задержанного под Луганском. Россиянина и еще двух бойцов самопровозглашенной "Луганской народной республики" обвиняют в создании террористической группы и незаконном владении оружием. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными 24 июня на территории Луганской области. Он заявил, что его отправили в Донбасс вскоре после того, как он подписал контракт о службе в российской армии. Министерство обороны России отвергает информацию о том, что Агеев являлся действующим военнослужащим.

