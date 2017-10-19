В Верховной Раде провалили голосование законов о выборах

Верховная Рада Украины отклонила все три законопроекта, которые касались избирательного законодательства. Ни один из законопроектов не набрал нужного минимума в 226 голосов.

Спикер Рады Андрей Парубий призывал народных избранников голосовать за проект закона, предложенный депутатами Виктором Чумаком, Леонидом Емцем и другими. Сообщается, что этот законопроект набрал 169 голосов. Депутаты также не поддержали предложение направить этот законопроект на доработку в профильный комитет. В итоге все три проекта законов отклонены.

Внесение изменений в избирательное законодательство - одно из требований участников акции, которая с 17 октября проходит под стенами Верховной Рады. Кроме того, они требуют снять депутатскую неприкосновенность от уголовного преследования и создать антикоррупционные суды.

