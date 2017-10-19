Рада отправила в КС законопроекты об иммунитете депутататов

Депутаты украинского парламента включили в порядок дня сессии и направили в Конституционный суд Украины два законопроекта о неприкосновенности депутатов. Одни из них внес президент Украины Петр Порошенко, и он предполагает лишение иммунитета депутатов следующего состава парламента с 1 января 2020 года. Именно столько времени, по мнению главы государства, требуется для внесения соответствующих поправок в Конституцию.

Автор второго законопроекта - внефракционный депутат ВР, член праворадикальной партии "Свобода" Юрий Левченко и, согласно его документу, неприкосновенность должна быть снята уже с нынешних парламентариев сразу после окончательного голосования.

В случае если КС придет к выводу, что соотвествующие законопроекты не противоречат Основному закону, то Верховная Рада должна будет их поддержать сначала простым большинством в 226 голосов, а затем и конституционным, то есть не менее, чем 300 голосами.



Выполнение еще одного требования протестующих - о создании антикоррупционного суда - зависит от главы государства, поскольку сейчас, как подчеркивают депутаты-организаторы акции протеста, только он может внести в Раду соотвествующий законопроект. Однако, по словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, Петр Порошенко и его фракция "настроены на то, что закон об антикоррупционном суде будет принят до конца текущего года после его согласования в Венецианской комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы".

После объявленного перерыва в Раде начнут рассматривать законопроекты относительно новой системы выборов.

Около здания Верховной Рады в четверг без конфликтов продолжается начавшаяся 17 октября акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу". Численность протестующих - не менее тысячи человек. Акцию организовали ряд общественных организаций и партий, включая "Рух новых сил Михаила Саакашвили", а также группа парламентариев.

В минувшие дни между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов несколько раз происходили столкновения, в результате которых были пострадавшие и задержанные. Как и ранее, Верховную Раду охраняют в защитном обмундировании сотни полицейских и нацгвардейцев, которые выстроились вокруг здания в нескольких рядов. Главные требования демонстрантов, установивших у парламента около пятидесяти палаток, - отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.