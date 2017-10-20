Следствие: продюсер "Гоголь-центра" Воронова скрывается в Латвии

Продюсер "Гоголь-центра" Екатерина Воронова, которую Следственный комитет Россиисчитает причастной к хищениям бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия", скрывается в Латвии. Она объявлена в международный розыск.Об этом говорится в материалах дела, которые огласили в Мосгорсуде, передает РИА Новости.

По данным следствия, Воронова уехала из России в мае, еще до возбуждения уголовного дела, уничтожив часть документов, которая имела отношение к "Седьмой студии". Ранее суд приобщил к делу показания свидетельницы Ларисы Войкиной, которая рассказала, что в декабре 2014 года уничтожила финансовые документы по поручению Вороновой. В конце сентября Екатерину Воронову заочно арестовали.

В хищении 68 миллионов бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия" обвиняются художественный руководитель "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева.

Серебренникова, который находится под домашним арестом,отвергает обвинения, называя их "абсурдными".

Потерпевшим по делу о хищениях признано Министерство культуры России.