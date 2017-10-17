Суд рассмотрит продление домашнего ареста Серебренникову

Сегодня Басманный районный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и главному бухгалтеру компании Нине Масляевой. Суд также рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания в СИЗО бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

У здания суда собралось около 150 человек. Когда Серебренникова и Малобродского заводили в суд, их встретили аплодисментами. В зал пустили несколько человек, которые подписали поручительства за Серебренникова. Всего за режиссера поручились более 30 деятелей культуры. Среди них певец Иосиф Кобзон, режиссер Станислав Говорухин, рэпер Оксимирон и другие.

Малобродский, Серебренников, Итин и Масляева обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Кроме них по делу проходит продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в международных розыск.

В начале октября суд перевел Масляеву под домашний арест. Она заключила сделку со следствием и дала показания на Серебренникова и Малобродского.

