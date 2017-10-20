Мединский впервые лично приехал на заседание по его диссертации

Министр культуры России Владимир Мединский лично приехал на закрытое заседание президиума Высшей аттестационной комиссии, где рассматривается вопрос о лишении его степени доктора исторических наук. Об этом сообщает "Интерфакс"

Ранее Мединский ни разу не присутствовал на заседаниях диссертационных советов, где обсуждалась его диссертация.

В апреле 2016 года группа ученых потребовала лишить Мединского докторской степени, утверждая, что его диссертация является ненаучной и абсурдной. Рассмотрение вопроса неоднократно переносилось, в том числе из университета в университет.

В начале октября этого года члены экспертного совета ВАК пришли к выводу, что в диссертации на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков" Мединский "не открыл ничего нового" и игнорировал источники, которые противоречили "его тезисам ". Эксперты рекомендовали лишить министра культуры степени доктора исторических наук.

Кроме того, стало известно, что на защите диссертации могли быть "проблемы с оппонентами". Историки Александр Борисов и Владимир Лавров, которые указаны оппонентами в научной работе Мединского, в интервью "Новой газете" отвергли причастность к диссертации министра.

Окончательное решение о том лишать или нет Мединского ученой степени, должно принять Министерство образования и науки.

