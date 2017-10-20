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Мединский впервые лично приехал на заседание по его диссертации

Министр культуры России Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский лично приехал на закрытое заседание президиума Высшей аттестационной комиссии, где рассматривается вопрос о лишении его степени доктора исторических наук. Об этом сообщает "Интерфакс"

Ранее Мединский ни разу не присутствовал на заседаниях диссертационных советов, где обсуждалась его диссертация.

В апреле 2016 года группа ученых потребовала лишить Мединского докторской степени, утверждая, что его диссертация является ненаучной и абсурдной. Рассмотрение вопроса неоднократно переносилось, в том числе из университета в университет.

В начале октября этого года члены экспертного совета ВАК пришли к выводу, что в диссертации на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков" Мединский "не открыл ничего нового" и игнорировал источники, которые противоречили "его тезисам ". Эксперты рекомендовали лишить министра культуры степени доктора исторических наук.

Кроме того, стало известно, что на защите диссертации могли быть "проблемы с оппонентами". Историки Александр Борисов и Владимир Лавров, которые указаны оппонентами в научной работе Мединского, в интервью "Новой газете" отвергли причастность к диссертации министра.

Окончательное решение о том лишать или нет Мединского ученой степени, должно принять Министерство образования и науки.

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