20 членов экспертного совета ВАК: диссертация Мединского некачественна

20 членов экспертного совета Высшей аттестационной комиссии – ВАК по истории отвергли звучащие в их адрес обвинения в травле министра культуры Владимира Мединского в связи с рекомендацией совета лишить его степени доктора исторических наук.

В заявлении, опубликованном на сайте научного сообщества "Троицкий вариант", эксперты подчеркивают, что "отрицательно оценивается качество проделанной В.Р. Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка и прежде всего научного источниковедческого анализа". Авторы призывают не политизировать ситуацию, отмечая, что речь идет не о видении истории, не о патриотической позиции автора, а о научном уровне исследования. Эксперты выражают глубокую убежденность в том, что как раз "неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением".

Кроме того, группа членов экспертного совета опровергают распространенную ранее информацию о наличии двух положительных заключений на работу Мединского – от диссертационных советов при историческом факультете МГУ и Белгородском государственном университете. В заявлении говорится, что диссертация в указанных вузах вообще не рассматривалась "по существу".

Ранее в интервью Радио Свобода член экспертного совета ВАК историк Олег Будницкий сказал, что диссертация Мединского по целому ряду параметров не соответствует требованиям, которые предъявляют к работам, представляемым на соискание ученой степени доктора исторических наук

В 2011 году Мединский защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа историков потребовали лишить его докторской степени на основании того, что его работа является ненаучной и абсурдной.

