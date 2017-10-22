Не нравится власть – плати

Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал судебную статистику за первое полугодие 2017 года. Анализ количества привлеченных за нарушение законодательства о публичных мероприятиях показал, что за первые шесть месяцев 2017 года в более чем 2,5 раза выросло число привлеченных к административной ответственности по статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения митинга).

Если за весь 2016 год к ответственности привлекли 843 человека, то за половину 2017 уже 2119. Если такая динамика сохранится, то 2017 может побить показатели 2012 года, в котором наказали 3472 человека.

Количество привлеченных к ответственности увеличивается на фоне роста протестной активности и, как следствие, реакции властей. Они, с одной стороны, всячески препятствуют согласованию публичных мероприятий, а с другой – организуют преследование граждан даже за формальные отступления от жестко отрегулированного закона о митингах.

Например, в Чебоксарах в апреле этого года привлекли двух гражданских активистов. Вячеслав Рыбаков стоял в одиночном пикете, второй решил взять интервью у пикетчика и записать его на видео. А полиция посчитала, что одиночный пикет превратился в массовый. Ленинский районный суд Чебоксар позже незатейливо описал эту ситуацию так: "Под видом независимого журналиста присоединился к участию в пикетировании". В итоге оба получили штраф по 20 тысяч рублей за проведение пикетирования без подачи уведомления в органы власти.

Арест за нарушение антимитингового законодательства по-прежнему применяется в редких случаях. В процентных соотношениях от общего числа привлеченных даже ниже предыдущего года. Примерно в той же динамике оставались и наказания в виде обязательных работ. Однако по итогам года стоит прогнозировать рост доли обязательных работ как вида наказания.

За полгода российские суды вынесли постановлений о штрафах на более чем 22,5 миллиона рублей

Так, в Ярославле активисты Кирилл Шевцов и Александр Дуидов за участие в акции в поддержку Навального 7 октября получили по 40 и 80 часов обязательных работ соответственно. Распространение обязательных работ как вида наказания идет по всем регионам, однако и назначение административного ареста не отстает. За последнюю федеральную протестную акцию 7 октября в Перми один из активистов решением суда отправился под стражу на 10 суток. А Леонид Волков и Алексей Навальный до этого получили по 20 суток ареста.

Первое полугодие 2017 года стало лидером по общему размеру наложенных на граждан административных штрафов. В течение шести месяцев этого года российские суды вынесли постановлений о штрафах на более чем 22,5 миллиона рублей.

Несмотря на лидерство по общему объему наложенных на граждан штрафов, в первой половине 2017 года отмечается снижение среднего размера штрафа за нарушение законодательства о митингах. Правда, средний размер наложенного штрафа может существенно увеличиться по итогам года, так как в России уже появились случаи привлечения к внушительным штрафам в сотни тысяч рублей. Например, активиста из Ростова-на-Дону Александра Дегтярева оштрафовали на 150 тысяч рублей за причастность к акции 7 октября. Ранее в Санкт-Петербурге за мирную акцию привлекли к 150-тысячному штрафу Николая Артеменко.

Такое снижение, в первую очередь, объясняется тем, что большинство привлеченных в первом полугодии встретились с российской Фемидой впервые и получали минимальные штрафы.

Стоит предположить, что негативная тенденция по росту количества привлеченных к административной ответственности за нарушение антимитингового законодательства продолжится и во втором полугодии 2017 года. Причем стоит ожидать роста таких видов наказания как обязательные работы и административный арест. В первую очередь, это связано с возможным повторным привлечением граждан в течение года, что предполагает квалификацию по части 8 статьи 20.2 КоАП. Именно она предполагает административный штраф от 150 до 300 тысяч рублей. Но российские судьи (особенно в регионах) пока не готовы массово выносить такие решения и стараются назначать условно более строгое наказание.

Алексей ГЛУХОВ, юрист Международной правозащитной группы Агора.