В Муроме Владимирской области администрация города, прокуратура и ФСБ с помощью угроз заставили собственника рок-клуба “АРТ-бар 111” Татьяну Макурину отменить выступление панк-группы "Порнофильмы".

“В плане смысловой нагрузки это максимально прямолинейные, притом ироничные и ядовитые тексты, называющие вещи своими именами” – так написано на сайте группы “Порнофильмы”. “Да х*ли нам? О стену горох… Стерпим, промолчим... С нами Путин и с нами Бог – плакать нет причин! После нас хоть пожар, главное – всё сожрать. В церкви плакать и в цирке ржать, трахаться и рожать!” – поет группа “Порнофильмы” в песне “Нищая страна”. “Крёстный ход на черных лимузинах едет в церковь – ну и цирк! На Болотную площадь краденными голосами блюёт ЦИК! Твой президент проплачет правым глазом о том, что всё за...бись! Разменяй хрущевку, купи водки и перекрестись!” – а это цитата из текста песни, посвященной делу Pussy Riot. "Правильно думай, правильно чувствуй, сердцем в могиле, душой в тюрьме, это Россия – Россия для грустных, ни выбора, ни перемен", – слова из песни нового альбома панк-группы.

– За несколько дней до начала концерта, когда уже были проданы билеты и выплачены гонорары музыкантам, мне позвонила председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствия администрации города Муром Анна Шишкина, – рассказывает Татьяна Макурина Радио Свобода. – Чиновница обвинила группу "Порнофильмы" в экстремизме, фашизме и требовала, чтобы мы отменили концерт. Я отказалась. Затем меня вызвали в прокуратуру. Собрались прокурор, сотрудники ФСБ и сообщили, что группа “Порнофильмы” выступать во Владимирской области не будет, потому что они экстремисты.

– Но группа “Порнофильмы” не внесена в федеральный список экстремистских материалов. Более того, в текстах многих песен музыканты этой группы осуждают фашизм.

В Муроме, городе любви, семьи и верности, “Порнофильмов” не будет

– Я пыталась объяснить чиновникам и силовикам, что участники группы не пьют, не курят, вегетарианцы, участвуют в благотворительности, помогают детям, больным лейкемией. “Сейчас молодые люди через одного перестали пить, курить, начали помогать животным и больным детям. Вместо вредных привычек молодежь начала заниматься экстремизмом. Вы многого не знаете, а мы вам сказать не можем, потому что у вас нет доступа к секретным материалам”, – так мне отвечали силовики. А еще восклицали, мол, как можно разрешать петь песню “Молодость” или “Сопротивление”, “Нищая страна”, “Отъеб...тесь от детей”! В этих плохих песнях призывы к бунту! Я объясняла, что выступления группы “Порнофильмы” идут по всей стране. Музыканты этой группы недавно выпустили новый альбом и дали многочисленные концерты в Москве и Питере. Мне ответили, что в Муроме, городе любви, семьи и верности, “Порнофильмов” не будет. Кроме того, силовики говорили, что в тексте этой группы много нецензурной лексики. Я ответила, что в песнях группы “Ленинград” мат через каждое слово, но Сергей Шнуров успешно выступает на больших площадках. Оказалось, по мнению чиновников, у Шнура мат другого свойства.

– В смысле?

– Они сказали, что у "Ленинграда" бытовой мат.

– А у группы "Порнофильмы" какой мат?

– Они мне ответили, что к порнофильмам претензии политического характера.

– Какая структура была инициатором запрета группы “Порнофильмы”?

– Мне прислали из муромской прокуратуры предостережение. Там написано, что городской прокуратурой рассмотрена информация УФСБ по Владимирской области о возможном проведении концерта панк-группы “Порнофильмы”. В этом документе также написано, что, по сведениям УФСБ, "данное мероприятие нацелено для возможного инициирования протестной активности молодежи, а тексты песен панк-группы "Порнофильмы" пропагандируют асоциальный образ жизни, прививают недоверие и ненависть к органам государственной власти и правоохранительных органов".

– Я правильно поняла, что в документе нет прямого запрета концерта?

С вами, вашим бизнесом и вашими детьми может быть все что угодно

– Запрета нет, но меня предупредили, что в случае нарушения законодательства я буду нести ответственность. Мы не хотели отменять концерт, но позвонили из администрации Мурома. Нам сказали: "Понимаете, Муром – город маленький. С вами, вашим бизнесом и вашими детьми может быть все что угодно". Угрожали, что закроют мой бизнес, я не смогу работать и жить в Муроме. Я советовалась коллегами из других городов. Они мне рассказали, что, например, в Липецке директора дома культуры сняли с должности, после того как в интернете появилось видео, на котором в этом доме культуры во время концерта группы "Порнофильмы" толпа детей дружно пела: “Нищая страна, ты нам на фиг не нужна”. Я понимаю, что чиновники могут мой клуб замучить проверками, назначить многотысячные штрафы, и мне в конце концов придется уехать из города. "Арт-бар 111" – мой единственный источник дохода, а у меня трое детей. Мы открыли бар в феврале этого года, потому что очень хотели, чтобы у жителей нашего города была возможность слушать хорошую рок-музыку. Я пыталась бороться, сделала все, что могла. В конце концов, мне пришлось отменить концерт, потому что мы очень маленькие люди и не сможем с местной властью бороться. Мне очень обидно, что из-за поведения чиновников молодым людям в нашем городе семьи, любви и верности придется слушать только Надежду Бабкину.

Комментарий дал директор и гитарист группы “Порнофильмы” Александр Русаков:

– Обвинять группу “Порнофильмы” в экстремизме – полный бред и абсурд. В текстах наших песен нет абсолютно никаких призывов к чему-либо. Мы противники национализма, расизма и фашизма. В наших песнях мы критикуем любое насилие. Мы выступаем за перемены, но прежде всего за перемены в себе. Каждый должен стараться менять, прежде всего, себя в лучшую сторону, тогда и перемены вокруг не заставят себя ждать.

Чиновники ответили, что они увидели на улицах города слово “порнофильмы”. Оно их сильно напугало

​– Как вы думаете, в чем причине запрета концертов вашей группы?

– Мы не боимся прямо и жестко говорить о том, что нас волнует. Мы действительно затрагиваем в текстах песен многие социальные проблемы. Но мы никого со сцены не агитируем и не нарушаем законодательство РФ. Мы, например, когда выступаем на крупных фестивалях, убираем из текстов наших песен нецензурную лексику. Напротив, это чиновники нарушают закон и Конституцию, гарантирующую каждому свободу слова. Они запрещают выступление нашей группы с помощью шантажа и угроз владельцам площадок.

– Концерты вашей группы раньше запрещали?

– В Волгограде прокуратура хотела отменить наш концерт. В день концерта я ездил в прокуратуру и спрашивал, какие основания для отмены выступления нашей группы. Чиновники ответили, что они увидели на улицах города слово “порнофильмы”. Оно их сильно напугало. По мнению прокуратуры, жители города Волгограда не должны видеть такое страшное слово. Я пытался объяснить, что название “Порнофильмы” – это метафора. Когда мы видим метровые ямы на дорогах города или свалки мусора рядом с населенными пунктами, то мы можем назвать такие явления порнографией. И это будет метафора, так же как и название нашей группы. Чиновники не стали меня слушать.

– Им удалось запретить концерт группы?

– В Волгограде власть поступила так же, как в Муроме. Они напугали директора клуба, и он отказался предоставить нам площадку для выступления. Мы своими силами нашли помещение и сыграли акустический концерт бесплатно для всех желающих. Год назад во Владимире организаторам выступления позвонили из администрации и предупредили, что либо они отменяют концерт группы “Порнофильмы”, либо клуб закроют. Мы в срочном порядке нашли другую площадку. История повторилась. В итоге мы нашли третью площадку. Директор этого клуба не испугался угроз, и мы все-таки смогли выступить.

– Вы понимаете, почему концерты группы “Порнофильмы” запрещают именно во Владимире? Может быть, это связано с протестной активностью молодежи? Я знаю, что многие волонтеры Навального любят ваше творчество.

– Я сомневаюсь, что чиновники Владимирской области выстраивали прям такие сложные логические цепочки. Я думаю, что кому-то из администрации области просто не нравится то, что мы делаем на каком-то личностном уровне. И они так пытаются пользоваться своим служебным положением.

– Как вы будете противостоять травле со стороны силовых структур?

– Мы хотим подать в суд на администрацию Мурома, которая запретила наш концерт. Будем обсуждать такую возможность с юристом.

– Кто ваши зрители? Потенциальные революционеры, как считает администрация Мурома?

Я видел среди наших зрителей на наших выступлениях и полицейских, и военных

– Обычные пацаны и девчонки. В нашей группе в “ВКонтакте” восемьдесят тысяч подписчиков. Большинство наших зрителей – это школьники старших классов и студенты. Но на концерты группы “Порнофильмы” приходят люди и более старшего возраста. Я видел среди наших зрителей на наших выступлениях и полицейских, и военных. Они благодарили нас после концертов и говорили, что мы поднимаем важные темы. Я думаю, что наши песни нравятся тем, кто мыслит критически, кто не боится думать, кто хочет искоренять, прежде всего, в себе потребительский менталитет.

Администрация города Муром отказалась комментировать отмену концерта группы "Порнофильмы".