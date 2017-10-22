В Японии прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента

В Японии завершились досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на последние опросы общественного мнения, правящая коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ должна одержать победу на этих выборах. Коалиция, возглавляемая Либеральной демократической партией Абэ (ЛДП), может получить 311 место и сохранить свое "третье большинство" в нижней палате, состоящей из 465 депутатов. Победа Абэ может означать, что он сможет пересмотреть некоторые положения Конституции Японии, написанной после Второй мировой войны под руководством США. И, в частности, отменить статью 9, запрещающую использование японских ворруженных сил за рубежом.

В случае победы Абэ, вступившего в должность премьера в декабре 2012 года, он станет премьер-министром Японии, который занимает эту должность самое продолжительное время. Это также означает, что его стратегия роста «Abenomics», основанная на гиперлегкой денежно-кредитной политике, будет, вероятно, продолжена.

Младший партнер ЛДП, партия Комеито, осторожно относится к изменению Конституции, составленной после Второй мировой войны. Однако средства массовой информации прогнозируют, что ЛДП сможет набрать необходимое большинство в две трети для внесения изменений в Конституцию. Накануне выборов Абэ заявил, что ему нужен новый мандат по борьбе с "национальным кризисом", вызванным ракетными и ядерными угрозам Северной Кореи и старением населения.

Власти приступили к подсчету голосов, который должен быть завершен к утру понедельника. Из-за тайфуна "Лан" в некоторых районах Японии доставка урн с бюллетенями к месту подсчета голосов затруднена из-за прерванного сообщения с некоторыми горными районами и островами. Явка на этих выборах оказалась ниже, чем предполагалось. По данным на 18:00 местного времени за два часа до закрытия участков проголосовало лишь около 30 процентов избирателей.

В выборах приняли участие 1180 кандидатов.