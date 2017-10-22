В Штутгарте сегодня премьера оперы в постановке Серебренникова

В оперном театре Штутгарта в это воскресенье, 22 октября, премьера детской оперы "Гензель и Гретель". Это событие готовилось, вопреки театральной традиции, без непосредственного общения с режиссером-постановщиком Кириллом Серебренниковым, находящимся в России под домашним арестом.

В театре не теряли надежды на то, что руководитель московского "Гоголь-центра" сможет приехать в Штутгарт хотя бы на премьеру этой оперы 22 октября.

Общение с 47-летним российским режиссером происходит лишь через его адвоката. "Мы находимся в стадии весьма деликатных переговоров о деталях", - отметил представитель штутгартского театра.

Одновременно с премьерой, театр проводит выставку и дискуссию о положении художника в путинской России.