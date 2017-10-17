Серебренников: "Я знал, что за мной ведется слежка"

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что знал о том, что последние несколько лет за ним велась слежка. В Басманном суде, где решается вопрос о продлении ему домашнего ареста, Серебренников рассказал, что узнал о слежке, в частности, от официантов в ресторанах. Они говорили ему, что у него микрофон под столом. Режиссер подчеркнул, что никогда не планировал покинуть Россию.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева.

Серебренников находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры неоднократно выстуали в поддержку режиссера и требовали освободить его.

