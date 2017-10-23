Студентов в Грозном угрожают отчислить за неявку на матчи "Ахмата"

В Чечне представитель властей на встрече с руководством и студентами вузов в Грозном пригрозил "большими проблемами" из-за невысокой посещаемости домашних матчей футбольного клуба "Ахмат". Об этом "Кавказскому узлу" рассказали участники встречи, которая состоялась 14 октября в актовом зале Чеченского государственного университета. За день до этого "Ахмат" потерпел поражение в матче с московским "Спартаком" со счетом 1:2.

Как рассказал один из студентов, на встрече присутствовали ректор ЧГУ Заурбек Саидов, а также руководители нефтяного и педагогического университетов, деканы факультетов. Представитель чеченских властей обвинил тех, кто не ходит на матчи грозненского футбольного клуба, в отсутствии патриотизма и пригрозил отчислить, как он выразился, "всех нерадивых". Ректора ЧГУ он пообещал уволить в случае повторения низкой явки. Другой собеседник издания добавил, что представитель властей потребовал обеспечить стопроцентную явку студентов на матч "Ахмата" с дагестанской командой "Анжи" 30 октября.

Для контроля за посещением игр на "Ахмат-Арене" в Грозном за каждым из учащихся закрепили отдельное место, номер которого привязан к студенческому билету.

Ранее студенты уже жаловались, что их принуждали посетить матч грозненского клуба с "Рубином". Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров назвал эту информацию "чушью". Правда, тогда "Ахмат" победил.