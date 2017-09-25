В Чечне студентов принуждают посещать домашние матчи ФК "Ахмат"

В Чечне студентов принуждают посещать все домашние матчи местного футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщает интернет-издание "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода).

За пропуск матчей студентам, как утверждается, угрожают отчислением. Для контроля за посещением игр на "Ахмат-Арене" в Грозном за каждым из учащихся закрепили отдельное место, номер которого привязан к студенческому билету.

В понедельник "Ахмат" играет с футбольным клубом "Рубин" из Казани. "Кавказ.Реалии" отмечает, что перед матчем в центр Грозного пригнали военную технику.

До июня 2017 года футбольный клуб "Ахмат" назывался "Тереком". Это название клуб носил почти 60 лет. Глава Чечни Рамзан Кадыров переименовал команду в честь первого президента республики Ахмата Кадырова.

Чеченский лидер тогда заявил, что футбольный клуб, названный именем его отца, "обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы".