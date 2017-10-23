В редакции "Эха Москвы" ранили Татьяну Фельгенгауэр

В редакции радиостанции "Эхо Москвы" ранена заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр. Неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом. Она госпитализирована. По словам врачей, жизни Фельгенгауэр ничего не угрожает. Нападавший задержан.
В здании работает полиция, сообщает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. По неподтвержденным данным, нападавших было двое. Они брызнули газом из баллончика в лицо охраннику на проходной, после чего поднялись на 14 этаж и ударили журналистку ножом по горлу. В Генпрокуратуре России назвали ситуацию "вопиющей".
Радио Свобода ведет текстовую трансляцию происходящего.
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