В редакции "Эха Москвы" ранили Татьяну Фельгенгауэр

В редакции радиостанции "Эхо Москвы" ранена заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр. Неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом. Она госпитализирована. По словам врачей, жизни Фельгенгауэр ничего не угрожает. Нападавший задержан.

В здании работает полиция, сообщает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. По неподтвержденным данным, нападавших было двое. Они брызнули газом из баллончика в лицо охраннику на проходной, после чего поднялись на 14 этаж и ударили журналистку ножом по горлу. В Генпрокуратуре России назвали ситуацию "вопиющей".

Радио Свобода ведет текстовую трансляцию происходящего.