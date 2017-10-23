Возбуждено дело о покушении на убийство журналистки Фельгенгауэр

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. В Министерстве внутренних дел России считают предварительным мотивом преступления "личную неприязнь". При этом в полиции обещали рассмотреть разные версии.
Ранее неизвестный ворвался в редакцию с ножом и ранил ведущую в шею. Фельгенгауэр оперируют в институте имени Склифосовского. Врачи оценивают ее состоянее как стабильно тяжелое, угрозы ее жизни нет.
Нападавший задержан, его допрашивает полиция. По данным МВД, он иностранец. Republic со ссылкой на источник в полиции пишет, что нападавшего проверят психиатры. Собеседник издания отметил, что задержанный во время допроса "отвечал неадекватно".
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире радиостанции назвал случившееся "вооруженным бандитским нападением". Коллеги Фельгенгауэр считают версию о личном конфликте несостоятельной. В союзе журналистов России назвали покушение "атакой на свободу слова".
Радио Свобода ведет текстовую трансляцию происходящего.
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