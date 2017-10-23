Песков: в планах Путина нет памятных мероприятий по "Норд-Осту"

В планах президента России Владимира Путина не обозначено его участие в специальных мероприятиях в 15-ю годовщину теракта на Дубровке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, память всех погибших в терактах уже почтили 3 сентября, в день памяти жертв терроризма, сообщило "Эхо Москвы". Президент Путин, как сообщает Newsru.com, не принимал участия в траурных митингах и акциях, которые проходили 3 сентября возле театрального центра на Дубровке, на улице Гурьянова, где был взорван жилой дом, у памятника жертвам трагедии в Беслане и в других местах, где произошли крупные теракты.

15 лет назад, 23 октября 2002 года в московском театральном центре на Дубровке, во время представления мюзикла "Норд-Ост" чеченские террористы захватили около тысячи человек. 26 октября власти прервали переговоры и штурмовали здание. В зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 заложников, более 700 пострадали, террористы были убиты.

В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, отвественных за гибель людей при штурме.