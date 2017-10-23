Жена погибшего в Сирии майора пожаловалась на Минобороны России

Жена погибшего в Сирии российского военнослужащего Сергея Бордова пожаловалась, что недополучила от Министерства обороны компенсацию за смерть мужа. Об этом Виталина Бордова заявила в интервью агентству Reuters. По словам вдовы, ей выплатили только 17 тысяч долларов, что в пять раз меньше той суммы, которую получили другие родственники погибшего майора – ребенок от первого брака и мать. Бордовой также не дали квартиру и не выделили пенсию, которая полагаемся вдовам погибших военнослужащих. В Министерстве обороны объясняют это тем, что Бордова зарегистрирована в квартире первого бывшего мужа.

О гибели майора российской морской пехоты Сергея Бордова стало известно 20 апреля. Через неделю Минобороны подтвердило эту информацию. Всего по данным Reuters, за два года в Сирии погибли более 80 российских военных. Москва официально сообщила лишь о 30 погибших.