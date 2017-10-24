Раненую накануне журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр перевели в послеоперационную палату. Её состояние оценивается как средней тяжести, сообщили "Интерфаксу" в справочной НИИ имени Склифосовского.

23 октября неизвестный ворвался в помещение редакции "Эхо Москвы", ослепив охранника из газового баллончика, и ранил журналистку ножом в горло. Он был задержан и передан полиции.

Позже выяснилось, что нападавший – 48-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц. В ходе допроса, он не смог вразумительно объяснить причину своего поступка. По его словам, журналистка "изводила" его, "используя телепатическую связь". В отношении Грица возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время назначит ему психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Однокурсница Грица Анна Максимова рассказала Би-би-си, что он долго не мог найти работу в Израиле и даже собирался судиться. Гриц - выпускник физического факультета педагогического института имени Ленина, специалист по изучению слоев атмосферы. Работал в Израиле и США, недавно в поисках работы вернулся в Россию.