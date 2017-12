Кто хочет жить в Америке?

Архивный проект "Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад". Самое интересное и значительное из архива Радио Свобода двадцатилетней давности. Незавершенная история. Еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем?

Как принять участие в розыгрыше вида на жительство в Америке? Рассказывают Стивен Мор - директор Отдела иммиграционной политики Института Кейто, Нида Буди - сотрудница "Национального центра иммиграционных виз", Лена Винцер - заведующая иммиграционным агентством в Нью-Джерси, Людмила Гачек - выигравшая "грин-карту". Автор и ведущая Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 сентября 1997.

Марина Ефимова: Ежегодная лотерея, в которой разыгрываются визы на постоянное жительство США, так называемые грин-карты, будет проходить в этом году с 24 октября по 24 ноября, то есть на четыре месяца раньше обычного. Причина в том, что в прошлые годы американский "Государственный центр по выдаче виз" получал по 7 миллионов заявок, то есть 120 человек на место. На рассмотрение этих заявок уходит очень много времени. Несколько слов о задачах лотереи грин-кард. Об этом - директор Отдела иммиграционной политики Института Кейто Стивен Мор.

Стивен Мор: Главная идея лотереи в том, чтобы сделать поток мигрантов более разнообразным в этническом и культурном смысле. Эмигрантские законы в США менялись. Например, начиная с 1924 года из каждой страны в Америку могло приехать не более двух процентов от числа американцев соответствующей национальности. Поэтому до середины 60-х годов эмиграция в США шла постоянно из одних и тех же стран, в основном, из тех стран Западной Европы, выходцы из которых и составляли основное население Америки - оттуда прибывало 50 % эмигрантов. В 1965 году эмигрантов стали впускать по принципу близкого родства и наличия профессии. Вследующие 30 лет более половины мигрантов прибыли из Азии. Соответственно, теперь Конгресс озабочен тем, чтобы снова выровнять этот дисбаланс и увеличить в процентном отношении приток мигрантов из европейских стран и из Африки. И лично я совершенно согласен с этим принципом поддержания разнообразия этнического и культурного состава. Эмигранты всегда были для Америки свежей кровью, к нам приезжают люди с совершенно разными традициями и культурой, и мы перенимаем у них все лучшее. Это и делает Америку самым необычным местом в мире.

​Марина Ефимова: Именно поэтому официальное название лотереи – "Divercity immigrant visa program". "Divercity" - значит "разнообразие". Но американцы, как известно, не любят развернутых официальных названий, даже имен. Они и президентов назвали Тедди Рузвельт или Джимми Картер. Поэтому и лотерея получила сокращенное название по первым буквам слов "divercity" и "visa", и ее называют программа DV-99. Цифра 99 показывает, что само материальное воплощение выигрыша - зеленую карточку - победители получат в 1999 году.

Проводится лотерея грин-кард ежегодно, начиная с 1995 года, и разыгрывается в ней 55 тысяч виз на постоянное жительство в США. Эти визы разыгрываются между всеми странами мира, хотя каждый год жители каких-то стран лишаются права участия в лотерее. Кто и почему? Об этом - сотрудница "Национального центра иммиграционных виз" Нида Буди:

Нида Буди: Согласно условию лотереи, право участия в ней не распространяется на те страны, из которых за последние пять лет эмигрировало более 50 тысяч человек. К примеру, в этом году из европейских стан лишены права на участие в розыгрыше лотереи Польша и Англия, из азиатских – Китай, Индия и Вьетнам. Из всех этих стран за последние годы и безо всякой лотереи был большой поток мигрантов. По справедливости надо дать шанс и другим. В этот раз на Европу, а сюда входит Россия и страны бывшего Советского Союза, выделено 23 024 визы.

Марина Ефимова: В лотерее грин-кард могут принимать участие и те иностранцы, которое живут в данный момент в Америке, причем не только, скажем, по рабочей визе или в гостях у родных, но и нелегалы, те, кто живет на птичьих правах без документов. Словом – лотерея! Первая ошибка, которую делают участники лотереи, заключается в том, что они пытаются достать анкету, чтобы ее заполнить и отправить в США. Никакой анкеты не нужно. Все данные, необходимые для участия в лотерее, вы пишете на листе обыкновенной бумаги, кладете в конверт, надписываете адрес, наклеиваете марки и отправляете. Условно назовем это заявкой. Чтобы не ошибиться в составлении заявки, мой совет: прежде всего запросить в ближайшем американском консульстве инструкцию для участия в лотерее грин-кард. Чтобы точно следовать этой инструкции, вы должны хорошо читать по-английски, быть знакомы хотя бы с минимумом официальной американской терминологии, а, главное, уметь читать внимательно. Инструкция составлена так, я бы сказала, "оптимально", что если пропустить хотя бы одно слово, можно совершить ошибку, которая пустит на ветер все ваши усилия. Вот пример. Вы должны отправить заявку только обыкновенной почтой или авиапочтой. Заявки, посланные заказным письмом, срочной почтой, наложенным платежом, факсом, а также доставленные лично или с нарочным не принимаются. Прежде чем перейти к самой заявке, разберем, кому вообще имеет смысл участвовать в лотерее. Ограничений немного, но они все же есть. И о них - сотрудник Госдепартамента Нида Буди.

Нида Буди: Во-первых, сам по себе выигрыш не дает автоматического права получения вида на жительство, то есть зеленой карты. Он дает лишь право на внеочередное рассмотрение вашего заявления. Человек, если ему повезет в лотерее, должен соответствовать определенным условиям. Он должен иметь некий образовательный минимум, например, аттестат зрелости. Если аттестата нет, он должен предоставить документ, подтверждающий опыт двух лет работы по специальности, который приобретается в ходе двухлетнего обучения, скажем, в профессиональном училище. Этот производственный опыт должен быть получен в течение последних пяти лет. Кроме того, он должен доказать, что, приехав в Америку, не станет обузой государству и не сядет на государственное соцобеспечение - велфер. Далее, человек, выигравший в лотерею, должен помнить, что никто не ждет его в Америке с работой и квартирой, никто из официальных лиц не встретит его в аэропорту и никто не поможет устроиться. Для этих эмигрантов, как для эмигрантов в начале века, не существует никаких специальных фондов, никакой государственной помощи. Он будет предоставлен самому себе.

Марина Ефимова: Я слышала, что какие-то сообразительные люди посылали от своего имени по 10-20 заявлений, чтобы увеличить шанс на выигрыш. Возможен ли такой обман?

Нида Вуди: Нет, каждый может послать только одно заявление от своего имени. Конверты с заявлениями имеют компьютерные коды, компьютер сразу обнаружит дубликат и такой участник розыгрыша будет немедленно дисквалифицирован.

Марина Ефимова: Допустим, выиграл кто-то один - муж или жена. Может ли при этом вся семья получить вид на постоянное жительство в Америке?

Нида Вуди: По выигрышу одного из супругов вид на жительство может получить только его семья, то есть супруг и дети в возрасте до 21 года в том случае, если они не женаты. Но родители по лотерейному выигрышу приехать не могут.

Марина Ефимова: Но все документы - и об образовании, и о здоровье, и о материальном достатке - надо собирать только после того, как придет известие о выигрыше. Если оно придет. А пока возвратимся к заявке, с которой человек должен начать свое участие в лотерее. Это и заявкой-то нельзя назвать, потому что на этом листке вы просто пишете все требуемые данные, желательно, чтобы эти данные были напечатаны на пишущей машинке или на компьютере, в крайнем случае написаны от руки печатными буквами, четко, по-английски, в следующем порядке:

Фамилия, имя, отчество.

Дата и место рождения. Причем, не Советский Союз, а конкретно - Казахстан или Грузия).

Пункт третий называется "Your native country”, то есть страна вашего происхождения. Этот пункт важен только тем, кто хочет участвовать в лотерее несмотря на то, что он родился в стране, которая в этом году исключена из списка участников. В этом случае человек имеет право иногда считать страной своего происхождения ту страну, где родилась его супруга или даже один из родителей. В том, что касается деталей, в этом пункте необходимо свериться с инструкцией.

Четвертый пункт - полное имя, дата и место рождения вашей супруги или вашего супруга и детей.

Пятый - полный почтовый адрес. Пишите его внимательно, потому что именно по нему придет вам извещение о выигрыше. О проигрыше сообщено не будет. Номер телефона, как сказано в инструкции, не обязателен, но полезен. Приложите к заявке вашу фотографию, одну, сделанную недавно, не более чем за полгода, размером 37 на 37 миллиметров. На обратной стороне фотографии печатными буквами напишите ваше полное имя по-английски и приклейте фотографию прозрачным скотчем к заявке.

И, наконец – подпись. Она должна быть сделана собственноручно, желательно на родном языке. Все остальное за вас может написать кто угодно, и послать заявку можно откуда угодно, но подпись должна быть именно ваша, и не копия, а оригинальная подпись. Ее отсутствие немедленно дисквалифицирует участника лотереи. Вообще, мои собственные подробные объяснения напомнили мне о невероятной любви американцев к инструкциям. Я купила недавно зубочистки и прочла на коробке такой текст: "Возьмите зубочистку большим и указательным пальцами, поднесите ее к зубам так, чтобы не уколоть десну, губу или нос. Вставьте зубочистку в щель между зубами и ведите ее такими движениями, которые помогут вам зацепить остатки пищи. После использования выбросьте зубочистку в подходящий контейнер для мусора". Я долго издевалась над этой инструкцией, но, тем не менее, сама уподоблюсь авторам и перейду к следующей детали лотереи "грин-кард" - к конверту, в котором вы будете отправлять вашу заявку на участие в лотерее. Конверт должен быть от 15 до 20 сантиметров в длину и от 9 до 11 сантиметров в ширину, открытки не принимаются. В левом верхнем углу поместите название страны вашего происхождения, то есть той страны, от которой вы участвуете в лотерее. Ниже, но в том же верхнем углу, напишите ваше полное имя и затем ваш полный адрес, по которому нужно прислать извещение о выигрыше. Адрес, по которому нужно отправить заявку, для всех одинаков, за исключением одной важнейшей детали - почтового индекса. Сам адрес такой: DV-99 Program, National Visa Center, Portsmouth, New Hampshire и дальше - почтовый индекс. Эти индексы - разные для разных регионов мира. Например, те, чья страна происхождения находится в Европе, должны ставить индекс 00212, а те, у кого в Азии - индекс 00210. Поэтому невнимательный человек, родившийся, скажем, во Владивостоке, может решить, что ему нужно поставить азиатский почтовый индекс, и ошибется. Инструкция разъясняет, что все страны, входившие раньше в состав Советского Союза, должны пользоваться европейским индексом. Так что у всех участников лотереи, живущих за Уралом, есть шанс раз в жизни побыть европейцем. После почтового индекса на конверте вы ставите название той страны, куда вы посылаете конверт и куда вы намерены переселиться на ПМЖ, то есть – USA.

​Марина Ефимова: Нужна ли квалифицированная платная помощь участникам лотереи?

Нида Вуди: Процесс на самом деле очень легкий, но сейчас есть много различных организаций, предлагающих свою помощь участникам лотереи. Воспользоваться ею или нет - личное дело каждого. Я могу сказать только одно - выиграть это не поможет. Когда мы получим все заявления, компьютер наугад выберет выигрышные номера. При этом надо сказать, что выигрышей будет больше, чем у нас есть виз. По опыту мы знаем, что значительная часть выигравших в лотерею отсеется по разным причинам, поэтому обычно мы выбираем вдвое больше победителей. Ведь сам по себе выигрыш - это только начало процесса. Затем человеку предстоит заполнить несколько анкет, пройти медицинское обследование, собеседование в американском посольстве, и только затем он получит визу, которой нужно воспользоваться в течение четырех месяцев. По истечении этого срока виза аннулируется.

Марина Ефимова: Лена Винцер, которая ведет иммиграционное агентство северного Нью-Джерси здесь, под Нью-Йорком, говорит, что многие обращаются к ней за помощью, но главным образом уже после того, как получают сообщение о выигрыше.

Лена Винцер: Давайте я чуть-чуть расскажу, как это выглядит. Приходит такой белый пакет, абсолютно простой, который случайно можно выбросить в мусорное ведро. И там бумажка, на которой мелким шрифтом написано, что они выиграли "грин-карты". И начинается у людей такая паника - что же делать с этим пакетом? Этот пакет нужно обязательно отправить. Это так называемый "первый пакет". То есть заполнив первые анкеты, вы говорите о том, что да, я получил ваше письмо с извещением о том, что я выиграл "грин-карту". Я буду проходить интервью в Москве или в Варшаве. Вся Украина проходит интервью в Варшаве.

Марина Ефимова: А в Сыктывкаре проходят собеседования или, как вы говорите, интервью?

Лена Винцер: Нет, проходят, в основном, в Москве и Варшаве. Этот пакет обязателен, его нужно заполнить, но к нему не нужно прилагать никакие документы. Все необходимые бумаги понадобятся тогда, когда люди идут непосредственно на интервью в американское консульство. Что это за бумаги? Паспорт, свидетельство о рождении, аттестат зрелости или же какая-то специальность, по которой человек проработал много лет. Опять же, выигрывают студенты, они проходят, но нужно принести документ о том, что они учатся в университетах или институтах. Необходимы будут отпечатки пальцев, справка из милиции, если у человека была судимость, то нужно принести выписку из суда. Выигрывает один человек в семье, но с ним идет семья, поэтому нужно свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. И самые главные документы, которые вам потребуются на интервью, это доказательство своей материальной независимости в Америке. Это очень серьезно. Или вы можете доказать, что у вас деньги есть в России, или квартира, даже дача.

Марина Ефимова: А если ничего нет?

Лена Винцер: Документы на работу, то есть письмо от какой-то американской компании о том, что она вас берет на работу. Это тоже может послужить материальной базой. Родственники могут быть спонсором. К примеру, у вас есть родственники в США, семья из четырех человек, и у них средний доход - 30 тысяч долларов. Они вас не могут взять, потому что 7500 долларов минимум должно быть на человека в своей семье.

Марина Ефимова: К языку предъявляются какие-то требования?

Лена Винцер: Никаких.

Марина Ефимова: Есть ли ограничения по возрасту для пожилых людей?

Лена Винцер: Нет возрастного ценза вообще. Это - лотерея. Почему я говорю, что это самое хорошее время года? Потому что столько счастливых звонков о том, что выиграли друзья, родственники, люди, которые живут здесь без документов.

Марина Ефимова: Лена, ваш совет?

Лена Винцер: Если вы получили документ о том, что вы выиграли "грин-карты" - сразу писать ответ.

Марина Ефимова: Последуйте Лениному совету, иначе вы можете превратиться в того персонажа из старого анекдота, который постоянно молил бога о выигрыше в лотерею: "Боже, неужели ты не можешь мне помочь? Чем я хуже других? Вот и Джонс выиграл, и Браун выиграл". Долго просил. Наконец, сверху раздался голос: "Стенли, дай мне хоть какой-нибудь шанс! Купи лотерейный билет!" Кстати, как сказали нам сотрудники Госдепартамента, многие думают, что раз "грин-кард" можно выиграть по лотерее, то нужно покупать лотерейные билеты. Это ошибка. Билет покупать не надо и, вообще, до получения выигрыша вам предстоит только одна трата – на марки. Людмила Федоровна Гачек - одна из тех 55 тысяч эмигрантов, которые выиграли зеленую карточку в лотерее. С ней беседует Рая Вайль.

Рая Вайль: Людмила Федоровна, мы поздравляем вас с приездом в Америку, и вот хотелось бы узнать подробности: как вы узнали о лотерее "грин-кард"?

Людмила Гачек: Спасибо за поздравления! "Грин-карта" нам позволила соединиться вместе с семьей моей старшей дочери. Они узнали это из газет, подали заявление, и все.

Рая Вайль: Как вы узнали о том, что вы выиграли? Вы находились здесь или там?

Людмила Гачек: Я как раз приехала сюда в отпуск. Дней через десять получаем пакет - Людмила Федоровна, поздравляем, вы выиграли. Там комплект документов включает не только письмо-поздравление, но прилагаются все анкеты, прилагается инструкция, что нужно представить, в каком виде, к какому сроку. Мы анкеты заполнили и отправили, и стали собрать документы, что мы здоровы, что мы образованны, что мы работали всю жизнь, что мы имеем свою собственность в виде квартиры, участка, машины, и так далее.

Рая Вайль: То есть вы и к адвокатам не обращались, и за помощью ни в какие организации не обращались?

Людмила Гачек: Никакой помощи не нужно, если знаешь язык.

Рая Вайль: Что спрашивали вас на интервью?

Людмила Гаек: Интервью проходило за один раз. В одно окошко помощнику предоставили все документы, дальше консул беседовала с нами в течение 15-20 минут и сказала: "Я вас поздравляю, я понимаю, почему вы едете".

​Рая Вайль: А что спрашивала?

Людмила Гачек: "Кто у вас в Америке?" В общем, консул была сама любезность и само обаяние, мне доставило даже удовольствие проходить интервью.

Рая Вайль: На каком языке вы беседовали?

Людмила Гачек: На русском.

Рая Вайль: Все было там, в Москве?

Людмила Гачек: Только в Москве, хотя наше место рождения – Украина, мы должны были проходить интервью в Варшаве. У нас только вот это было препятствие, чтобы перевести наше интервью в Москву.

Рая Вайль: Допустим, вы приехали. А кто встречает, кто помогает на первых порах?

Людмила Гачек: Не знаю, видимо, если бы у нас не было тут дочери, мы бы даже не собирались играть в эту "грин-карту", приезжать, где-то скитаться и куда-то внедряться.

Рая Вайль: Ну, Людмила Федоровна, давайте пофантазируем. Допустим, у вас здесь никого бы не было, вы бы все-таки решились играть в эту "грин-карту". И вот вы приехали в Нью-Йорк. Что бы вы делали?

Людмила Гачек: Спросила бы совета у людей, почитала бы русские газеты, послушала бы радио, пошла бы в какой-то иммиграционный центр, в церковь или синагогу. Обязательно помогают. Здесь удивительно распространено это, даже бесплатное обучение, бесплатная помощь на первый порах. И в Америке пропасть нельзя.

Марина Ефимова: Должна сказать, что, несмотря на это, ощущение брошенности, сиротства в чужой стране - тяжелое чувство. Мне привелось испытать его только в течение одного дня. В Вене в 1978 году представитель Толстовского фонда, вежливый и деликатный мистер Рогойский огорченно сказал, что не сможет принять нашу семью без гарантии, что в Америке у нас будут какие-то средства к существованию. А у нас было только устное приглашение и по сто долларов на нос, выданные советской властью. Целый день мы чувствовали себя персонажами Теодора Драйзера, Доктороу, Мартина Скорсезе или Элии Казана, а утром на почте нам вручили присланное до востребования письмо из Америки с сообщением, что американский издатель предлагает моему мужу работу. Начало этого письма я помню по сей день, оно мне кажется просто восхитительным: "To whom it might concern", то есть "всем, кого это может заинтересовать". Я помню, что, прочтя письмо, мистер Рогойский встал, вышел из-за стола и торжественно пожал нам руки. Но вернемся к лотерее. Проводят ли подобные розыгрыши видов на жительство в других странах, мистер Мор?

Стивен Мор: Не так много стран вообще допускают эмиграцию. Сейчас наибольшее число эмигрантов принимают три страны – США, Канада и Австралия. В Канаде и Австралии существует нечто вроде соревнования, в котором каждый эмигрант получает очки, то есть определенную оценку, основанную прежде всего на их профессиональных возможностях. Но учитывается и знание языка, и общий образовательный уровень, и разные другие факторы, так что лотереей это не назовешь. А в американской традиции - давать шанс любому человеку, вне зависимости от его образования и профессии.

Марина Ефимова: Остается последнее напутствие. Заявки на участие в лотерее должны быть получены "Национальным центром виз" между полуднем в пятницу 24 октября и полуднем в понедельник 24 ноября 1997 года. Не раньше и не позже. Желаю удачи! Гуд лак!