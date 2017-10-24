Спикером Бундестага избран Вольфганг Шойбле, занимавший пост министра финансов Германии в уходящем кабинете.

75-летний Шойбле, входящий в партию канцлера Ангелы Меркель - Христианский демократический союз.

С началом работы нового Бундестага официально заканчивается срок предыдущего правительства и его главы - канцлера, и президент Германии попросил Меркель и её кабинет продолжить исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Голосование состоялось на первой сессии нижней палаты парламента нового созыва.

На состоявшейся 24 сентября парламентских выборах победил блок партий Меркель ХДС-ХСС, набрав почти 33 процентов голосов, и теперь ведёт переговоры о создании правящей коалиции с представителями Свободной демократической партией и "Союза-90/ "зелёных".

