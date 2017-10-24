Вирус-вымогатель атаковал компьютеры российских и украинских компаний

Сайты информационного агентства "Интерфакс" и интернет-издания Fontanka.ru подверглись атаке вируса-шифровальщика BadRabbit. Сегодняшняя атака не похожа на вирусы Petya или WannaCry. Об этом сообщили в компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB. По данным Group-IB, за разблокировку злоумышленники требуют выкуп в размере 0,05 биткоина (около 300 долларов). Над устранением проблем в редакциях работают технические специалисты.

На Украине вирус атаковал информационную систему международного аэропорта в Одессе и компьютеры метро в Киеве. По данным киевского метрополитена, пассажиры испытывают сложности при оплате поездки банковскими картами. Хакерские атаки также зафиксированы в министерстве инфраструктуры Украины и в государственной авиационной службы. Киберполиция Украины заявила, что зафиксировала несколько инцидентов, однако о масштабных атаках речи пока не идет. Специалисты Службы безопасности Украины выясняют, были ли атакованы государственные органы.

В июне компьютеры предприятий, банков и правительственных структур по всему миру поразил вирус-вымогатель Petya.А. Распространение вредоносной программы началось с Украины. В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что к кибератаке, возможно, причастна Россия. Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Наибольшее число попыток взлома зафиксировали в России. Там кибератакам подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Министерства по чрезвычайным ситуациям и МВД.