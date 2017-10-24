В Москве перед показом "Матильды" задержаны православные активисты

В Москве полиция задержала активистов движения "Сорок сороков", которые стояли с плакатами перед кинотеатром "Октябрь", где сегодня состоится премьера фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя.

Как сообщает ТАСС, активисты пели песни и провели крестный ход вокруг кинотеатра. Ранее в паблике движения "ВКонтакте" появился призыв участвовать в акции "Молитва за Государей". Меры безопасности вокруг кинотеатра усилены.

Накануне премьерный показ фильма "Матильда" прошел в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. К театру также пришли около 15 противников показа "Матильды", которые держали в руках портреты Николая II и иконы с его изображением.

Фильм "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

