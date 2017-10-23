Учитель поблагодарил за мужество собравшихся на премьере "Матильды"

В Санкт-Петербурге в Мариинском театре проходит премьерный показ фильма "Матильда". Режиссер картины Алексей Учитель поблагодарил всех собравшихся "за мужество". Издание "Фонтанка" сообщает, что на премьеру пришли бывший министр финансов России Алексей Кудрин, бизнесмен Олег Тиньков, актер Андрей Ургант и другие российские политики и деятели искусства.

Перед началом показа к зданию Мариинского театра прибыли сотрудники ОМОНа и автозаки. К театру также пришли около 15 противников "Матильды". Они держали в руках портреты Николая II и иконы с его изображением. Активисты молодежного оппозиционного движения "Весна" провели акцию в защиту фильма Алексея Учителя. Они развернули у стен Мариинского театра плакат с обещанием спасти россиян от "православных террористов". В руках активисты держали огнетушители. Сразу после начала акции "Весны" к ее участникам подошел помощник депутата Госдумы Виталия Милонова и отобрал плакат.

Ранее сообщалось, что на показ "Матильды" в Мариинском театре придут около тысячи человек, однако список гостей был засекречен. Иностранные актеры Михалина Ольшанска и Ларс Айдингер, которые сыграли главные роли в фильме Алексея Учителя, отказались приезжать в Россию, опасаясь преследований со стороны "православных активистов".

Фильм "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.