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Леонид Волков вышел на свободу после 20 суток административного ареста

Леонид Волков

Леонид Волков, глава предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального вышел на свободу после 20 суток административного ареста.

29 сентября Волкова задержали в Нижнем Новгороде. 2 октября суд арестовал его на 20 суток по обвинению в призывах к несанкционированному митингу. Через три дня Волкова отпустили, его дело отправили на новое рассмотрение, однако сам оппозиционер вновь был задержан – его обвинили в призывах к участию во всероссийской акции протеста 7 октября и арестовали.

Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. В Генпрокуратуре считают, что оппозиционер не имеет права избираться из-за судимости по делу "Кировлеса". Ранее об этом также заявили в Центральной избирательной комиссии. Сам Навальный утверждает, что его право баллотироваться закреплено в Конституции – согласно основному закону, идти на выборы в России не могут только те граждане, которые признаны судом недееспособными, или те, кто находится в местах лишения свободы.

22 октября Навальный вышел на свободу после административного ареста. Он провел в изоляторе 20 суток по делу о призывах к несанкционированному митинге в Нижнем Новгороде.

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