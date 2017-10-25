Леонид Волков вышел на свободу после 20 суток административного ареста

Леонид Волков, глава предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального вышел на свободу после 20 суток административного ареста.

29 сентября Волкова задержали в Нижнем Новгороде. 2 октября суд арестовал его на 20 суток по обвинению в призывах к несанкционированному митингу. Через три дня Волкова отпустили, его дело отправили на новое рассмотрение, однако сам оппозиционер вновь был задержан – его обвинили в призывах к участию во всероссийской акции протеста 7 октября и арестовали.

Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. В Генпрокуратуре считают, что оппозиционер не имеет права избираться из-за судимости по делу "Кировлеса". Ранее об этом также заявили в Центральной избирательной комиссии. Сам Навальный утверждает, что его право баллотироваться закреплено в Конституции – согласно основному закону, идти на выборы в России не могут только те граждане, которые признаны судом недееспособными, или те, кто находится в местах лишения свободы.

22 октября Навальный вышел на свободу после административного ареста. Он провел в изоляторе 20 суток по делу о призывах к несанкционированному митинге в Нижнем Новгороде.