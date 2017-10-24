В Генпрокуратуре считают, что Навальный не может избираться

В Генеральной прокуратуре России заявили, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет права участвовать в президентских выборах в 2018 году. Такое мнение выразила начальник управления ведомства по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева. Она сослалась на то, что российское законодательство запрещает участвовать в выборах осужденным по тяжким статьям.

Ранее о том, что Навальный не сможет баллотироваться в президенты, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. По данным СМИ, в Кремле уже приняли "однозначное решение" не допустить регистрацию оппозиционера в качестве кандидата на пост главы государства.

В мае этого года суд после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" вновь приговорил Навального к пяти годам условного лишения свободы, признав его виновным в "хищениях средств". Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее признал этот приговор незаконным. Оппозиционер намерен вновь обжаловать решение российского суда.

Подписи в поддержку выдвижения Навального на сайте политика оставили почти 650 тысяч человек.