Собчак предлагала Навальному выдвинуть его жену в президенты

Телеведущая Ксения Собчак предлагала оппозиционеру Алексею Навальному рассмотреть в качестве возможного кандидата в президенты России его жену Юлию. Об этом Собчак рассказала в интервью журналисту Юрию Дудю.

Кроме того, телеведущая предлагала Навальному разработать некий план на случай, если его не зарегистрируют в качестве кандидата. От обоих предложений, по словам Собчак, оппозиционер отказался, так как голоса людей, готовых проголосовать за него, "не передаются".

Собчак рассказала, что ее крестного отца зовут отец Гурий, а президент Владимир Путин присутствовал на ее крестинах. По словам журналистки, ранее она не отвечала на вопрос, является ли Путин ее крестным отцом, потому что не помнила имя отца Гурия.

Телеведущая заявила, что потребовала бы от Путина провести честные выборы и допустить к ним Навального; прекратить использовать суд как инструмент против политических оппонентов, и реформировать экономику. По словам Собчак, если она проиграет выборы, и Путин предложит стать ей главой правительства, она откажется. Журналистка пообещала распустить Государственную думу в случае победы на президентских выборах. Также она заявила, что уберет Владимира Ленина с Красной площади и откроет вход в Кремль.

Ксения Собчак на прошлой неделе заявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. При этом она назвала себя "кандидатом против всех" и подчеркнула, что требует перемен в России. Журналистка также отметила, что готова снять свою кандидатуру, если до выборов будет допущен Алексей Навальный.

