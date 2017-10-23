"Антивирус Касперского" раскроет исходный код из-за подозрений в шпионаже

"Лаборатория Касперского" попросит независимых экспертов проверить надежность своих программ. Таким образом компания надеется развеять подозрения в использовании их антивируса для шпионажа. "Лаборатория Касперского" также пообещала раскрыть исходный код программ и их будущих обновлений в начале 2018 года. Продукты компании установлены на 400 миллионах компьютеров по всему миру.

Ранее власти США запретили правительственным структурам страны использовать программы "Лаборатории Касперского" из-за подозрений в связях с Кремлем и российскими спецслужбами. По данным издания The Wall Street Journal, антивирус искал на компьютерах файлы со словами "совершенно секретно". Изменения якобы внесли по требованию российских властей, а "Лаборатория Касперского" не могла не знать об этом.

По информации газеты, спецслужбы США несколько месяцев изучали программу, и она среагировала на поддельную "секретную информацию". Ранее СМИ сообщали, что российские хакеры с помощью "Антивируса Касперского" похитили документы с персонального компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности США. В Кремле назвали обвинения "беспочвенными". "Лаборатория Касперского" отрицает сотрудничество со спецслужбами.