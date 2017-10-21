Пучдемон: Каталония не согласится на прямое правление Мадрида

Народ Каталонии не согласится с намерением Мадрида ввести прямое правление, заявил Карлес Пучдемон, глава исполнительной власти Каталонии и лидер сепаратистского движения. Он призвал региональный парламент собраться на специальное заседание, чтобы сформулировать ответ Мадриду. Пучдемон назвал действия правительства Испании и решение испанского премьера Мариана Рахоя отправить в отставку региональное правительство и провести досрочные выборы "самым серьёзным покушением на суверенитет каталонских институтов и народа Каталонии со времён диктатуры Франко".

Правительство Испании совершило попытку государственного переворота, заявила глава парламента Каталонии Карме Форкадел. Она выразила готовность защищать свои полномочия и полномочия 135 депутатов законодательного органа автономии. Форкадел назвала решение Мадрида "авторитарным переворотом внутри государства-члена Европейского союза".

Ранее в субботу премьер-министр Испании Мариано Рахой, после экстренного заседания правительства, объявил о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, чтобы "восстановить законность". В Мадриде заявили о намерении провести в Каталонии досрочные выборы в течение шести месяцев.

1 октября в Каталонии проводился референдум о независимости от Испании. Местные власти заявили, что большинство населения высказались за отделение от Испании. Конституционный суд Испании признал референдум "антиконституционным". Несмотря на это, каталонский лидер Карлес Пучдемон утверждал, что имеет полномочия объявить о независимости Каталонии.

Меры, рассмотренные в субботу в Мадриде на экстренном заседании правительства, предстоит утвердить сенату – верхней палате парламента Испании, в которой представлены все регионы.