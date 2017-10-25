Следствие рассматривает две версии нападения на Татьяну Фельгенгауэр

Следствие рассматривает две версии нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр: "психическая неуравновешенность" преступника и "спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства". Об этом ТАСС сообщил адвокат журналистки Сергей Бадамшин.
23 октября в редакцию "Эха Москвы" ворвался неизвестный и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый – Борис Гриц – арестован. На допросе он заявил, что напал на журналистку из-за того, что она "изводила" его, "используя телепатическую связь".
Фельгенгауэр находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что одной из причин нападения на Татьяну Фельгенгауэр стала атмосфера ненависти в отношении работников СМИ в России.
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