Врачи: состояние Фельгенгауэр улучшилось, она может говорить

Состояние журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, которая подверглась нападению, улучшилось – она самостоятельно дышит и может говорить. Об этом сообщает агентство "РосБалт" со ссылкой на директора Института Склифосовского, где находится пострадавшая.

Врачи оценивают состояние Фельгенгауэр как средней тяжести. Накануне в справочной службе больницы заявляли, что журналистка остается в тяжелом состоянии. Сама она в этот день передала из больницы письмо со словам благодарности за поддержку.

Накануне суд поместил под арест гражданина Израиля и России Бориса Грица, который напал на Татьяну Фельгенгауэр. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным русской службы Би-би-си, ранее Гриц пытался выяснить домашний адрес журналистки.

Телеканал "Настоящее время" (входит в структуру Радио Свободная Европа/Радио Свобода), сообщает, что сотрудников "Эха Москвы" начали вызывать на допрос по делу о нападении.

В понедельник Борис Гриц ворвался в помещение редакции "Эха Москвы", ослепив охранника из газового баллончика, и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Он был задержан и передан полиции. В ходе допроса Гриц не смог вразумительно объяснить причину своего поступка. Он утверждает, что журналистка якобы "изводила" его, "используя телепатическую связь".