Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Европейские компании обеспокоены законом о запрете VPN-сервисов

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила в адрес Роскомнадзора и Министерства коммуникаций и связи письмо, в котором выразила обеспокоенность вступлением в силув России с 1 ноября поправок, ограничивающих работу VPN-сервисов. Об этом сообщает РБК.

В письме говорится, что подавляющее большинство международных компаний в России используют технологии VPN для защиты каналов передачи данных при ведении бизнеса. АЕБ отмечает, что европейским компаниям необходимы разъяснения, могут ли они по-прежнему использовать VPN для обеспечения собственных нужд и должны ли они уведомлять об этом российские государственные регуляторы.

В Роскомнадзоре и Минкомсвязи подтвердили получение письма и пообещали дать разъяснения в ближайшее время.

В июле закон о блокировке в России анонимайзеров и VPN-сервисов подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, Роскомнадзор получает право блокировать сервисы, которые предоставляют доступ к уже заблокированным сайтам. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.

Россия, согласно докладу правозащитной организации Freedom House за 2016 год, является одной из 20 стран с "несвободным интернетом".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG