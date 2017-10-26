Европейские компании обеспокоены законом о запрете VPN-сервисов

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила в адрес Роскомнадзора и Министерства коммуникаций и связи письмо, в котором выразила обеспокоенность вступлением в силув России с 1 ноября поправок, ограничивающих работу VPN-сервисов. Об этом сообщает РБК.

В письме говорится, что подавляющее большинство международных компаний в России используют технологии VPN для защиты каналов передачи данных при ведении бизнеса. АЕБ отмечает, что европейским компаниям необходимы разъяснения, могут ли они по-прежнему использовать VPN для обеспечения собственных нужд и должны ли они уведомлять об этом российские государственные регуляторы.



В Роскомнадзоре и Минкомсвязи подтвердили получение письма и пообещали дать разъяснения в ближайшее время.

В июле закон о блокировке в России анонимайзеров и VPN-сервисов подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, Роскомнадзор получает право блокировать сервисы, которые предоставляют доступ к уже заблокированным сайтам. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.

Россия, согласно докладу правозащитной организации Freedom House за 2016 год, является одной из 20 стран с "несвободным интернетом".