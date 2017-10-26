Депутат Мосийчук обвиняет Россию в организации покушения на него

Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, получивший ранения в результате взрыва в среду вечером возле редакции телеканала "Эспрессо" в Киеве, считает, что заказчики покушения на него находятся в России, а исполнители - на Украине.

По последним данным, в результате взрыва погибли двое – охранник депутата и случайный прохожий. Еще три человека, находившиеся в эпицентре взрыва, получили ранения, в том числе, политолог Виталий Бала. Его состояние после операции медики оценивают как стабильное. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.

По факту взрыва открыто уголовное производство по статье "теракт". Следствие ведет Служба безопасности Украины. Предполагается, что взрывное устройство, мощностью около одного килограмма втротиловом эквиваленте, было заложенов припаркованный рядом со зданием телеканала мопед.

Игорь Мосийчук является депутатом Верховной Рады от "Радикальной партии" с 2014 года. Он принимал участие в военных действиях в Донбассе в составе батальона "Азов".

В 2015 году в отношении Мосийчука возбудили уголовное дело по обвинению в получении взятки. Генеральная прокуратура обнародовала видеозапись, на которой парламентарий называл суммы взяток, которые якобы нужно заплатить за требуемые депутатские запросы и обращения. Тогда же Рада дала согласие на лишение Мосийчука депутатской неприкосновенности и его арест. Однако это решение было отменено Верховным судом Украины .