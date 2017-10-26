СМИ: в департаменте культуры Москвы проходит обыск

Издание The Bell со ссылкой на источники сообщает, что следователи пришли с обысками по делу "Седьмой студии" в департамент культуры Москвы. По данным издания, сотрудники Следственного комитета изымают все документы, связанные с "Седьмой студией" и проектом "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова. В СК пока не подтвердили эту информацию. В самом департаменте культуры опровергают сведения об обысках.

Ранее в четверг стало известно о задержании по делу "Седьмой студии" директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. По версии следствия, в 2011 году, когда Апфельбаум работала в департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества, она помогла "Седьмой студии" якобы незаконно получить госконтракт на 214 миллионов рублей.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева.

Серебренников находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными"