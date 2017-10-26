СК рассматривает единственную версию нападения на Фельгенгауэр

Следствие рассматривает единственную версию нападения на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр – нестабильную психику нападавшего. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что "никаких реальных данных в пользу других версий нет". Следователи назвали несостоятельными​ заявления адвокатов радиоведущей о том, что нападение было спланированной акцией.

23 октября в редакцию "Эха Москвы" ворвался мужчина и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый – Борис Гриц – арестован. На допросе он заявил, что напал на журналистку из-за того, что она "изводила его, используя телепатическую связь".

Фельгенгауэр находится в больнице. В четверг ее перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал одной из причин нападения атмосферу ненависти в отношении работников СМИ в России.