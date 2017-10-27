Русская головоломка для Манчини

Игра в Петербурге между местным "Зенитом" и московским "Локомотивом", которая состоится в воскресенье, 29 октября, определит, какая из команд займет первое место по итогам первого круга чемпионата России по футболу.

После 14 туров "Зенит" и "Локомотив" набрали одинаковое количество очков, москвичи опережают петербуржцев по дополнительным показателям. Еще недавно о "Зените", который в начале сезона возглавил итальянский тренер Роберто Манчини, говорили как о несомненном фаворите и специалисты больше обсуждали, какая из команд высшей лиги может претендовать на второе место, дающее право на участие в Лиге чемпионов. Но в последних трех турах "Зенит" не смог одержать ни одной победы, впервые проиграл, причем аутсайдеру, тульскому "Арсеналу", а в матче с пермским "Амкаром", тоже не блещущем своей игрой, едва ушел от поражения. В прошлом туре "Зенит" играл с ЦСКА, матч получился крайне нервным и завершился нулевой ничьей.

В адрес "Зенита" посыпались упреки, а спортивный комментатор Василий Уткин даже назвал Роберто Манчини "манекеном для повязывания шарфа", заявив при этом, что без итальянского тренера "Зенит" обыграл бы ЦСКА. Масла в огонь подлили сообщения о том, что Манчини жалуется на недоукомплектованность команды – все это на фоне кадровых проблем у того же ЦСКА и нынешнего чемпиона "Спартака", который, к слову, разгромил в недавнем матче Лиги чемпионов грозную "Севилью" со счетом 5:1. Ни ЦСКА, ни "Спартак" не могут позволить себе такие дорогостоящие приобретения, какие делает "Зенит", в составе которого оказались сразу пятеро аргентинцев. На этот факт даже обратил внимание Владимир Путин, который на заседании президентского совета по физкультуре и спорту сказал генеральному директору "Зенита" Сергею Фурсенко дословно следующее: "Молодец, Сергей. Восемь иностранцев бегают в Лиге Европы. И два гражданина России плюс вратарь – три". Фурсенко ответил, что это было исключение, хотя на следующий матч в Лиге Европы Манчини опять выставил восемь иностранцев.

Оправдает ли "Зенит" под руководством Манчини те надежды, которые возлагают на него болельщики и богатые спонсоры, кто фаворит в центральном матче предстоящего тура – "Зенит" или "Локомотив"? На эти вопросы отвечает обозреватель сайта sports.ru, известный российский спортивный блогер Вадим Лукомский.

–​ "Зенит" начал чемпионат России довольно резво, сейчас он явно забуксовал, и хотя делит очки с "Локомотивом", все-таки он сейчас уже на втором месте. И очки с трудом добываются в играх с командами, которые находятся внизу турнирной таблицы. На ваш взгляд, есть ли системный кризис сейчас в "Зените"?

Изначально Манчини готовил одну команду к сезону, а сейчас это если не полностью, то реально изменившаяся команда

– Я не думаю, что есть системный кризис. Мне кажется, как бы это нелепо ни прозвучало, немножко даже помешала Манчини такая нехватка долгосрочного планирования. Мне не кажется, в начале лета "Зенит" не собирался покупать всех тех игроков, которые во второй части лета пришли. И изначально Манчини готовил одну команду к сезону, а сейчас это если не полностью, то реально изменившаяся команда. И по-моему, у него все здорово работало, пока не пришла пора внедрять новых игроков. В частности, он и схему поменял – на "четыре-три-три" перешел в последних матчах. Поэтому я думаю, что это, скорее, временные изменения, связанные с тем, что до этого он все-таки играл "четыре-два-три-один". Это в том числе связано с тем, что он должен абсолютно всех этих звездных новичков внедрить, не забывая при этом про лимит легионеров. И именно поэтому это, я считаю, скорее, временный кризис. То есть изначально команду, которая у него была, он хорошо подготовил. Это может быть даже приятная головоломка, но она у него все равно появилась, и он сейчас ее решает.

​–​ И все-таки насколько Манчини мешает существующий в российском футболе лимит на легионеров?

– Я думаю, это очень хорошо можно проследить на контрасте между матчами в Лиге Европы и в чемпионате России. Сейчас "Зенит" без потерь идет пока в Лиге Европы, по делу обыгрывает, в том числе испанскую команду "Реал Сосьедад". По-моему, в европейских турнирах вообще слабых испанских команд нет, и "Реал Сосьедад" – пускай там проблемы в обороне, но все равно это очень мощная команда. И я думаю, что лимит легионеров очень сильно мешает, это одна из главных проблем. Но это было известно и до начала чемпионата, и Манчини должен быть к этому готов.

–​ Вам не кажется, что Манчини не справляется с проблемой, когда соперник "Зенита" закрывается, зная, что ему противостоит очень сильный клуб? Вы упомянули матчи Лиги Европы, и такое ощущение, что вот эти клубы, прежде всего, конечно, как раз "Реал Сосьедад", они стараются играть на равных и выходят, по крайней мере, не явным вторым номером, а в чемпионате из-за этого все гораздо сложнее?

– "Реал Сосьедад", я бы даже сказал, не просто на равных, он именно по таким традиционным показателям – доминирование, владение, удары – как раз, можно даже сказать, доминировал над "Зенитом". Другое дело, что им именно стратегии не хватило, и "Зенит" по делу в том матче победил, но именно "Зенит" играл вторым номером, это именно так было. Что касается матчей чемпионата России, то, да, такая проблема есть. Но мне кажется, такая проблема в России есть абсолютно у каждого клуба, и просто мы тут должны рассуждать о степени проблемы. Я считаю, что у "Зенита" она не настолько ярко выражена, как у других команд. Наверное, если сравнивать именно по чемпионату России, возможно, он даже лучше остальных справляется с такими командами. Именно поэтому не могу назвать это проблемой, потому что просто весь чемпионат такой – оборонительный с точки зрения маленьких команд и проблемный с точки зрения того, как гранды их вскрывают.

–​ Проскакивала в прессе информация о том, что Роберто Манчини хочет приобрести еще игроков для "Зенита". Известно ли вам что-то по этому поводу. И как вы считаете, нуждается ли "Зенит" при нынешнем составе еще в каком-то укреплении?

– Я не слышал, я этими инсайдами не владею, и это немножко странно для меня звучит. Потому что Манчини в любом клубе покупает игроков, но обычно у него более явная последовательность видна: он сначала организует оборону, если совсем упрощенно говорить, а атакующих игроков, скорее, развивает индивидуально. Есть хорошие примеры – это Давид Сильва, на мировой уровень вышел именно при нем, Ковачич очень сильно в "Интере" прибавил, если говорить о последней работе Манчини. То есть он действует по такому шаблону: сначала организовать оборону, а потом выжать индивидуальные яркие качества из атакующих футболистов. И как строится в том числе трансферная политика у "Зенита", я сейчас вообще не вижу, вообще не вижу долгосрочного планирования. Поэтому очень странными для меня будут и дальнейшие трансферы. Пока в них нет какой-то структуры, нет логики.

–​ Вы вообще относите Роберто Манчини к топ-тренерам мирового футбола? На ваш взгляд, как долго он продержится в российской футбольной системе, не надоест ли ему?

Манчини не прямо топовый тренер, но очень близок к этому, что вряд ли можно сказать о многих тренерах в чемпионате России

–​ Отвечая на вопрос про топ-тренеров, я думаю, тут важно уточнять, сколько топовых тренеров вообще в мире существует. Если это топ-10, я не вижу способа, как туда Манчини впихнуть. Если условный топ-30, я считаю, что и надо, наверное, где-то 30 выделять, то Манчини где-то ближе к концу этого списка находится. Периодически выпадает, периодически – в зависимости от последних достижений – возвращается. То есть не прямо топовый тренер, но очень близок к этому, что вряд ли можно сказать о многих тренерах в чемпионате России. Что касается, не надоест ли ему, я думаю, что все зависит от того, насколько хорошо он будет владеть руководством. Пока у него есть полная поддержка во всем, так что мне кажется, что даже вопрос нужно формулировать – не надоест ли руководству "Зенита" снова проводить такую агрессивную политику? Потому что, как мы знаем, до прихода Манчини был некоторый спад, в том числе и в трансферах, и в амбициях. Пока это есть, я думаю, Манчини не против оставаться в "Зените".

– Он себя, по-моему, повел довольно независимо. Ведь даже Владимир Путин упоминал о том, что слишком много аргентинских игроков играют в петербургской команде, но Манчини никак не реагировал на эти слова.

–​ Ну, насколько я знаю, это прозвучало как шутка, поэтому я не думаю, что есть смысл Манчини реагировать просто на шутку.

– Давайте теперь поговорим о "Локомотиве", который сейчас возглавляет турнирную таблицу. С чем "Локомотив" подошел к этому матчу с "Зенитом", который будет ключевым для итогов первого круга чемпионата России? И это первое место – это, скорее, спад "Зенита" или улучшение в игре "Локомотива"?

–​ Если откровенно говорить, я думаю, то, что эти команды сейчас делят первое место, объясняется, насколько одной команде в отдельных эпизодах матча везет, а другой не везет. Конечно, команда, которой везет, это "Локомотив". Это очень приятно, что есть такое разнообразие, давно болельщики "Локомотива" ждали этого. Но если именно с холодной головой анализировать, то "Локомотив" по очень многим показателям находится где-то в районе 4–8-го места. То есть показатели, о которых я говорю, это и владение мячом, которое показывает, как команда контролирует матчи, и то, насколько она оборонительно или не оборонительно играет. Это и удары нанесенные, и удары допущенные.

"Зенит" играет в самый качественный футбол в чемпионате, и это ожидаемо, учитывая, какие ресурсы у команды

Есть еще более глубокие показатели – например, острота ударов, это можно посчитать в зависимости от того, из каких точек наносятся эти удары. И по всем этим показателям, наверное в каждый углубляться нет смысла, везде это места не первое и не второе у "Локомотива". Поэтому в целом можно сделать вполне резонный вывод, подкрепить его данными, что "Локомотиву" действительно повезло находиться так высоко прямо сейчас. Это хорошая команда, которая может за Лигу чемпионов бороться, но за первое место –​ я не вижу, за счет чего. Потому что такое везение в футболе не долгосрочное, как правило, оно редко растягивается на весь сезон. А у "Зенита" обратная ситуация, то есть "Зенит" играет в самый качественный футбол в чемпионате, и это ожидаемо, учитывая, какие ресурсы у команды. Возможно, даже немножко ниже ожиданий они играют, отрыв должен был быть, мне кажется, больше. Но в итоге все равно, я думаю, постепенно все вернется к тому, как и должно быть именно по качеству игры. "Зенит" по качеству игры сейчас первая команда, а "Локомотив" отстает значительно.

–​ Можно ли понимать ваши слова так, что, скорее всего, "Зенит" в воскресном матче выиграет?

– В отдельном матче может случиться все что угодно, но с очень большой вероятностью, под 90 процентов, могу сказать, что по итогам сезона "Зенит" будет выше в турнирной таблице, чем "Локомотив".