Поклонская напомнила Чайке о расследовании Навального о его семье

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская записала видеообращение в адрес Юрия Чайки, в котором упрекнула его в равнодушии к интересам россиян и напомнила о расследовании оппозиционера Алексея Навального о семье генпрокурора.

Поводом для обращения стало то, что генпрокуратура не нашла нарушений в фильме Алексея Учителя "Матильда". По мнению Поклонской, это означает, что для Чайки "историческая правда и интересы страны стоят не выше "интересов его семьи и успешных детей".

"Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, – это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду", – сказала депутат.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в 2015 году опубликовал расследование, в котором членов семьи Юрия Чайки и других высокопоставленных сотрудников прокуратуры обвиняют в коррупции и построении бизнеса "на вымогательстве, откатах и рейдерстве". Сам Чайка назвал расследование "заказом".

Поклонская возглавляет кампанию против выхода в прокат картины "Матильда", в которой рассказывается об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат считает, что фильм оскорбляет чувства верующих. Она неоднократно отправляла в Генпрокуратуру запросы с требованием проверить фильм на различные нарушения.