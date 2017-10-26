В России вышел в широкий прокат фильм "Матильда"

В России сегодня в широкий прокат вышел фильм Алексея Учителя "Матильда", вызвавший широкий общественный резонанс.

Противники картины, рассказывающей о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II, утверждают, что фильм якобы оскорбляет чувства православных верующих. Возглавляет кампанию против показа фильма депутат Госдумы России, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. При этом она картину не смотрела и неоднократно заявляла, что не собирается этого делать. С декабря прошлого года Генеральная прокуратура России рассмотрела более 40 обращений депутата о возможных нарушениях в действиях создателей фильма. Две недели назад в генпрокуратуре заявили, что не нашли нарушений при производстве и выходе в прокат "Матильды".

10 августа Министерство культуры России разрешило прокат фильма, присвоив ему категорию "16+". В ведомстве отметили, что в картине нет "ничего запрещённого для публичной демонстрации". От показа "Матильды" отказались в Дагестане и Ингушетии.

Ранее так называемые православные активисты неоднократно угрожали поджигать кинотеатры, которые будут демонстрировать фильм. В этой связи перед широким прокатом "Матильды" в кинотеатрах были усилены меры безопасности.