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Поклонская призвала Чайку признать "Матильду" экстремистской

Наталья Поклонская

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская попросила генерального прокурора Юрия Чайку признать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" "провокационным и экстремистским" и лишить его прокатного удостоверения.

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Поклонская заявила, что из-за "проекта Матильда" наступили "поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы и призывы к сожжению людей". В конце обращения Поклонская заявила, что направила генпрокурору документы, которые якобы свидетельствуют о факте подлога или халатности при выдаче прокатного удостоверения "Матильде".

Вчера в генпрокуратуре в ответ на предыдущий запрос Поклонской заявили, что не нашли нарушений при производстве и выходе в прокат "Матильды".

Фильм Алексея Учителя, рассказывающий об истории любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти на экраны в конце октября. Поклонская пытается добиться запрета картины, утверждая, что в ней оскорбляются чувства православных верующих.

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