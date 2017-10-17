Поклонская призвала Чайку признать "Матильду" экстремистской

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская попросила генерального прокурора Юрия Чайку признать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" "провокационным и экстремистским" и лишить его прокатного удостоверения.

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Поклонская заявила, что из-за "проекта Матильда" наступили "поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы и призывы к сожжению людей". В конце обращения Поклонская заявила, что направила генпрокурору документы, которые якобы свидетельствуют о факте подлога или халатности при выдаче прокатного удостоверения "Матильде".

Вчера в генпрокуратуре в ответ на предыдущий запрос Поклонской заявили, что не нашли нарушений при производстве и выходе в прокат "Матильды".

Фильм Алексея Учителя, рассказывающий об истории любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти на экраны в конце октября. Поклонская пытается добиться запрета картины, утверждая, что в ней оскорбляются чувства православных верующих.

