"Школота" для Мадуро

Лауреатами премии Сахарова "За свободу мысли" в 2017 году стали лидеры объединенной демократической оппозиции Венесуэлы. Те люди, кого их собственные сторонники на родине все чаще называют "предателями" и "говорунами", вдруг заключившими соглашение с властью. Церемония награждения оппозиционных венесуэльских политиков премией Сахарова, денежный эквивалент которой составляет 50 тысяч евро, состоится в декабре в Страсбурге. Но на самом ли деле те, кого будут чествовать на церемонии, кто получит признание и деньги, к этому времени будут полномочны представлять то, что в Европарламенте называют "голосом страдающего от диктатуры венесуэльского народа"? Большинство тех венесуэльцев, в первую очередь молодежь, кто мечтает об избавлении страны от власти чавистов во главе с Николасом Мадуро, местная "школота", сейчас говорят о том, что уже не готовы выходить на улицы во главе со старыми оппозиционными вожаками. Но речь не идет об отказе от борьбы - им лишь нужные новые лидеры, столь же отчаянные, молодые и бескомпромиссные, как они сами. И говорящие на их языке.

Венесуэльская оппозиция, в основном входящая в очень широкую избирательную коалицию под скучнейшим названием "Круглый стол демократического единства" – это много лет существующий конгломерат десятков самых различных партий и организаций, часто с экзотическими, но плохо запоминающимися названиями, практически всего политического спектра, от крайне правых до крайне левых. В рядах некоторых из этих партий состоят не более нескольких тысяч человек, по-прежнему не готовых объединяться ради общей цели – из-за "непримиримых противоречий". Их лидеры могут часами выступать с трибун и дебатировать в дискуссиях в клубах и на телевидении, отстаивая собственные взгляды и собственное право на владение истиной – не замечая, что за ними следует все меньшее количество сторонников.

Премия Сахарова в этом году присуждена, впрочем, не только им, но и обобщенным "венесуэльским политическим заключенным", которых только официально насчитывается не менее 600. В их числе – лидер партии "Народная воля", когда-то пассионарный 46-летний Леопольдо Лопес, несколько месяцев назад выпущенный по состоянию здоровью из тюрьмы под домашний арест. Еще недавно именно ему пророчили судьбу истинного народного вожака, готового возглавить по-настоящему объединенный протест. Однако венесуэльская недовольная молодежь и его сегодня считает слишком старым – и "сдувшимся".

С трудом добытая победа "Круглого стола демократического единства" на парламентских выборах в Венесуэле в 2015 году во всем мире, и в России в том числе, обсуждалась как пример возможности смены репрессивной власти – конституционным и ненасильственным путем. Но сегодня от прежних успехов почти не осталось и следов – после того, как Николас Мадуро фактически распустил оппозиционный парламент и добился проведения 30 июля этого года досрочных прямых выборов в новый высший законодательный орган, 500-местную "Конституционную ассамблею". Разумеется, правящая "Единая социалистическая партия Венесуэлы" получила в нем почти абсолютное большинство. А 15 октября в стране состоялись новые, важнейшие выборы губернаторов, в которых лидеры оппозиции, фактически смирившись с разгоном парламента, вдруг решили поучаствовать, перед этим призвав прекратить уличные протесты – и с треском проиграли.

В течение нескольких месяцев на митингах и в стычках с полицией, силами безопасности и Боливарианской гвардией в Венесуэле погибли десятки доведенных до отчаяния манифестантов – и вдруг оппозиция, уверенная в победе на волне их общественного гнева, из-за нехватки продовольствия и медикаментов и катастрофической инфляции, предложила людям разойтись по домам. В итоге кандидаты-"чависты" получили 18 губернаторских постов, оппозиционеры – лишь пять. Те, кто с апреля этого года выходил протестовать на улицы против власти Мадуро, отказались прийти на избирательные участки, чтобы не узаконивать власть, называемую ими фашистской диктатурой.

Сейчас молодые сторонники венесуэльской оппозиции Венесуэлы оказались полностью деморализованы. "Нас предали!", "Политическая оппозиция нас не представляет". Последней каплей для всех стала сперва встреча на этой неделе трех из пяти так называемых "оппозиционных губернаторов" с Николасом Мадуро, и данное ими согласие принести присягу перед его "учредительным собранием", и заявление Энрике Каприлеса, бывшего кандидата от оппозиции на президентских выборах, самого узнаваемого борца с "чавизмом" в мире – о том, что он "подавлен" и покидает демократическую коалицию.

Николас Мадуро торжествующе заявляет, что "экстремистские правые силы" были побеждены им сперва на улицах, а теперь – с помощью "хорошей политической культуры". Ошеломленные поражением лидеры оппозиции сейчас не могут даже договориться о том, следует ли им сообща оспаривать результаты последнего голосования. Одни пока отказываются принимать результаты выборов, а другие уже публично признают поражение. Присуждение им всем премии имени Сахарова оказалось крайне своевременным…

На улицы Каракаса и других городов Венесуэлы в последние два дня вновь начали выходить молодые люди с "коктейлями Молотова" и закрытыми платками лицами. Теперь самостоятельно, без вожаков и лидеров – которые, впрочем, им все равно нужны, по их собственным словам. Они ищут вдохновения и указаний уже не у политиков, а у "людей действия". Вероятно, таких, как бывший офицер спецназа МВД Венесуэлы Оскар Перес, в конце июня ставший звездой всего Youtube, после того, как он, записав гневный манифест-видеообращение к Николасу Мадуро и его окружению, с товарищами угнал боевой вертолет и с него закидал боевыми гранатами здания Верховного суда и Министерства внутренних дел страны. Или Хуан Карлос Кагуарипано, бывший капитан Национальной гвардии, который возглавил в прошлом августе партизанскую и весьма успешную атаку на военную базу вблизи столицы.