Путин и Сечин спасают Мадуро?

В Венесуэле уже 4 месяца продолжается противостояние. Президент Мадуро противопоставил оппозиционному большинству парламента - свою марионеточную Конституционную Ассамблею, объявившую себя законодательной властью. По итогам 2016 года уровень инфляции в нефтедобывающей Венесуэле - 700%, ее ВВП упал на 10%. В голодающей и пораженной всеобщим дефицитом стране, где нет даже туалетной бумаги, ежедневно происходят манифестации и столкновения, каждый день гибнут люди.За последний месяц убито около 100 человек.

За последние 10 лет Венесуэла получила из России 15-20 миллиардов долларов. Россия выдала Венесуэле кредит в $2,8 млрд. Государственная компания "Роснефть" во главе с Игорем Сечиным, сама имеющая долг в $61 млрд. в, в 2016 году пообещала режиму Мадуро инвестиции - $20 млрд.В 2017 г. суммарный размер предоплат «Роснефти» Венесуэле по поставкам нефти составил уже около $6 млрд. Об этом пишет, например, Алексей Навальный.

Почему РФ финансирует Венесуэлу в разгар тяжелейшего кризиса? Обсуждают историк Сурен Дабагян, социолог и историк Татьяна Ворожейкина.

Ведет передачу Михаил Соколов.