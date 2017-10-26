Харви Вайнштейн подал в суд на свою кинокомпанию

Американский продюсер Харви Вайнштейн подал в суд на The Weinstein Company. Ранее его уволили из основанной им кинокомпании из-за обвинений в сексуальных домогательствах и насилии.



Вайнштейн пытается получить информацию, которая, по его мнению, может защитить компанию и его самого от необоснованных выплат по судебным искам. Речь идет, в частности, об электронной переписке продюсера. Он также требует проверить правомерность своего увольнения и разобраться, не передавала ли компания конфиденциальную информацию прессе. Вайнштейн остается одним из главных акционеров The Weinstein Company и опасается, что после скандала ее могут продать по заниженной цене.

Несколько десятков актрис обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии. Среди тех, кто рассказал о приставаниях Вайнштейна – директор Роскино Екатерина Мцитуридзе. 25 октября актриса Доминик Хетт потребовала от The Weinstein Company компенсации. По ее словам, компании было известно о поведении продюсера, но для защиты женщин ничего сделано не было.