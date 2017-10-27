НАТО: Россия скрыла подлинные масштабы учений Запад-2017

Москва в нарушение договоренности, призванной ослабить напряженность в отношениях НАТО и России, представила недостоверные сведения о масштабах военных учений "Запад-2017". Об этом западные представители сообщили российскому постпреду при НАТО Александру Грушко на состоявшейся в четверг встрече в Брюсселе.

Согласно российским данным, в сентябрьских учениях на территориях России и Белоруссии приняли участие 12700 военнослужащих. Официальная цель учений была сформулирована как отражение нападения террористов с территории соседних государств. Однако, как сообщил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, фактическое число военнослужащих — участников маневров, равно как и их география, значительно превышали заявленные параметры. Реальная программа учений, по словам Столтенберга, состояла не в уничтожении террористов, а в отработке нападения на страны Запада.

По данным НАТО, в учениях, проходивших на всем пространстве от Арктики до границы с Донбассом, были задействованы 100000 военнослужащих; программа учений включала пуски баллистических ракет и методы ведения электронной войны против Европы.

Согласно действующим правилам на учения численностью свыше 13 тысяч военнослужащих надлежит приглашать иностранных наблюдателей.

Страны Балтии были обеспокоены тем, что российские части после завершения учений могут остаться в Белоруссии вблизи их границ, но Столтенберг сообщил, что они покинули территорию республики.