Москва отрицает, что в Белоруссии остались российские войска

Министерство обороны России отрицает, что после учений "Запад-2017" на территории Белоруссии остались российские войска. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков утверждает, что все части вернулись в пункты постоянной дислокации.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть войск на территории Белоруссии и вывела лишь небольшую часть контингента.

С 14 по 20 сентября Россия и Белоруссия провели военные учения "Запад- 2017". Во время маневров, по данным МИД Литвы, два российских военно-транспортных самолета вторглись в воздушное пространство страны. В НАТО также заявили, что учения "Запад-2017" свидетельствуют о подготовке России "к большой войне".

Москва и Минск утверждали, что в маневрах участвуют 12 700 военнослужащих двух стран, однако председатель Военного комитета НАТО – чешский генерал Петр Павел – называл цифру в 100 тысяч.