Умеров и Чийгоз прибыли в Киев ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Лидеры крымско-татарского национального движения Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в Киев из Турции. Онлайн трансляцию ведут Украинская служба Радио Свобода и сайт Крым.Реалии.

В холле аэропорта их встретили глава Меджлиса крымских татар (организация запрещена в России) Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, а также исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар.

Накануне Умеров и Чийгоз встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Умеров на брифинге заявил, что обязательно попробует вернуться в Крым и продолжит борьбу за права политзаключенных.

Осужденных в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова 25 октября передали Турции. Указы президента России о помиловании засекречены и не опубликованы. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в их освобождение.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в публичных призывах к сепаратизму. Чийгоз был приговорен к восьми годам колонии. Его признали виновным в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.

После аннексии Крыма российские власти признали Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретили его деятельность.