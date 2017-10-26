Умеров: обязательно попытаюсь вернуться в Крым

Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров на брифинге в Анкаре заявил, что обязательно попробует вернуться в Крым. "По крайней мере, я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не предприму этой попытки. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым", – цитирует Умерова "Интерфакс". Он отметил, что его "не особо посвящали в процесс переговоров" и ни он, ни Ахтем Чийгоз до конца не знают, "что нас ожидает впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной пункт между Херсонской областью и Крымом".

Умеров сказал, что их освобождение стало результатом действий разных людей в том числе президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Украины Петра Порошенко, лидеров крымскотатарского народа Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева.

Ахтем Чийгоз в интервью проекту Крымреалии Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил, что также надеется вернуться в Крым. Он сказал, что "освобождение стало для него полной неожиданность" и когда его погрузили в российский самолет, "он был уверен, что его везут в Сибирь". Он также отметил, что в тюрьме ему очень помогала общественная поддержка.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Чийгоз и Умеров прибудут в Киев 27 октября сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.