Власти Британии заявили, что КНДР причастна к атаке вируса WannaCry

Северная Корея причастна к всемирной атаке вируса-вымогателя WannaCry, которая произошла в мае. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес. Ранее подобные заявления делали американские спецслужбы и крупные производители антивирусов.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании ранее сообщал, что за атакой вредоносной программы WannaCry стоит хакерская группировка Lazarus. Она связана с киберподразделением разведки Северной Кореи.

В мае этого года неизвестные хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 150 странах с использованием программы-вымогателя. От атак пострадали более 300 тысяч человек.

Вирус шифрует файлы пользователя, в результате чего их больше нельзя использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали выкуп в криптовалюте – биткоинах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России. От вредоносной программы пострадали компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе МВД и МЧС.