Умеров пообещал заняться вопросом статуса аннексированного Крыма

Вслед за освобождением украинских политических заключенных произойдет восстановление территориальной целостности Украины, а аннексированный Крым вернётся под контроль Киева. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Ильми Умеров после возвращения на Украину из Турции.

На пресс-конференции в Киеве Умеров пообещал заняться проблемой положения Крыма. По его словам, следующими вопросами станут принятие закона об изменениях в Конституцию Украины относительно статуса аннексированного полуострова.

Лидеры крымско-татарского национального движения Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в пятницу прибыли в Киев из Турции. Накануне они встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Умеров на брифинге заявил, что обязательно попробует вернуться в Крым и продолжит борьбу за права политзаключенных.

Осужденных в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова 25 октября передали Турции. Указы президента России о помиловании засекречены и не опубликованы. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в их освобождение.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.