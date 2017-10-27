Бюро Интерпола отменило ордер на арест Билла Браудера

Центральное бюро Интерпола направило предупреждение всем государствам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей. Бюро Интерпола рекомендует государствам-членам союза игнорировать запросы российских властей.

Правоохранительные ведомства также были уведомлены о том, что Интерпол заблокировал запрос Москвы на арест британского бизнесмена – основателя фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера, сообщил "Голос Америки".

Как заявил агентству Bloomberg сам финансист, в четверг он получил письмо от Комиссии Интерпола по проверке данных, в котором сообщалось, что запрос Москвы о внесении Браудера в список особо разыскиваемых лиц отклонен.

17 октября этого года российское отделение Интерпола в одностороннем порядке внесло имя предпринимателя в список разыскиваемых международных преступников.

В 2013 году Тверской суд Москвы заочно признал Билла Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Еще одно уголовное дело по тому же обвинению было завершено в России в феврале 2017 года. В том же месяце Тверской суд по ходатайству следствия санкционировал его арест.

В последние годы бизнесмен вёл кампанию по введению международных санкций против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека. В США и еще нескольких странах мира были приняты законы, вводящие визовые и финансовые ограничительные меры против некоторых представителей российских властей.